Майже половина українців проти співпраці з МВФ

Приблизно третина українців (32%) думають, що зараз Україні краще співпрацювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ), отримуючи нові кредити. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Водночас 46% дотримуються іншої думки і вважають, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити.

КМІС провів опитування з 7 по 11 квітня березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, у квітні 2020 року 54% українців більше побоюються економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу. Водночас 26% респондентів більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році та відновлювальне зростання на 3,6% у 2021 році.