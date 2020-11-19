Половина українців проти карантину вихідного дня

Думки українців щодо рішення уряду вести карантин вихідного дня розділилися порівну. Половина опитаних (49%) підтримують, стільки ж проти.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас тільки 35% очікують, що в результаті реалізації проекту поширення коронавірусу зменшиться, зате 62% - не згодні з цим.

Більшість (85%) знають про те, що уряд ввів карантин вихідного дня, 15% - щось чули або взагалі вперше чують про це.

При цьому 61% вважають недоцільним введення жорсткого карантину (локдауна), (36% підтримують). Його ефективність оцінюють значно вище, ніж карантину вихідного дня: 55% вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауна зменшиться, 42% - мають протилежну думку.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 15-17 листопада 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,8%.

Нагадаємо, Кабмін ввів в Україні карантин вихідного дня. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка протягом трьох уїк-ендів 14-15 листопада, 21-22 листопада і 28-29 листопада.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у серпні половина українців були проти жорсткого карантину при другій хвилі епідемії.