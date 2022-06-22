Половина українців не уявляє свого життя в іншій країні, - соціологи

"Чим довше триватиме війна, тим швидше українці навчатимуть нових мов, шукатимуть за кордоном роботу, віддаватимуть дітей до місцевих шкіл. Якщо війна затягнеться на роки, то не повернеться до половини тих, хто виїхав. Ми колись проводили дослідження, яке з'ясувало: половина українців не уявляють свого життя поза Україною. Тому значна частина точно повернеться", - переконаний заступник голови Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

Чим довше буде війна, тим більше людей за кордоном "зачепляться", знайдуть роботу та житло, потоваришують із місцевими, прогнозує Олексій Антипович. Дається взнаки і те, що українці за кордоном вже вичерпали "коридор" у 90 днів у ЄС. Їм надають дозволи на проживання. З'являються передумови, внаслідок яких частка біженців може зростати.

"Наскільки ця цифра може зрости від тих умовних 10% - ми не знаємо. Це залежатиме від того, скільки і як триватиме війна: які жертви ми нестимемо, які будуть ракетні обстріли, наскільки це небезпечно для цивільних", - передбачає експерт.

За даними директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимира Паніотто, 80-90% людей кажуть, що повернуться додому.

"Але вони самі поки що не впевнені. Тому цим оцінкам поки що не дуже можна довіряти. Але все ж таки переважна більшість повернуться, якщо війна не затягнеться на довго", - ділиться думками Володимир Паніотто.