Половина українців незадоволені напрямком розвитку країни

У середині травня 2020 року третина українців (32%) оцінюють напрямок руху країни як правильний, а половина (51%) - як неправильний, ще 17% не змогли відповісти. Більш позитивно оцінюють ситуацію молоді респонденти, прихильники президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, позитивний баланс довіри серед політиків зберігає Зеленський, якому довіряють 57% громадян, не довіряють - 37%.

Спікеру парламенту Дмитру Разумкову довіряють 25%, не довіряють - 33%, чинному прем'єру Денису Шмигалю довіряють 14%, а 39% - не довіряють. При цьому більше третини опитаних не змогли оцінити свій рівень довіри до політиків Разумкова і Шмигаля.

До всіх іншим політиків помітно переважає недовіра, при цьому Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють - 57%, Святославу Вакарчуку - 24% і 61% відповідно, Юлії Тимошенко - 22% і 72%, Петру Порошенку - 20% і 76%.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 12-13 травня 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова наприкінці квітня 2020 року 28,9% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку, 48,7% - що події розвиваються в неправильному напрямку, а 22,4% вагаються з відповіддю.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, наприкінці квітня 2020 року тільки до президента Володимиру Зеленському довіра висловлюється частіше, ніж недовіра (йому довіряють 57% опитаних, не довіряють - 37%). Щодо інших політиків, чиї прізвища були представлені в опитувальнику, висловлюється недовіра частіше, ніж довіру.