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Майже половина українських пенсіонерів отримали підвищення

Автор: Олександр Білоус

Підвищення отримають понад 5 млн осіб з 11 мільйонів пенсіонерів. В Україні з 1 липня 2021 року збільшуються розміри виплат деяким категоріям.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Зокрема, у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 769 гривень до 1 854 гривень підвищується:

  • мінімальна пенсія з 1 769 гривень до 1 854 гривень;
  • надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.

Також з 1 липня 2021 року буде встановлено підвищення у розмірі 100 гривень до страхової пенсії, призначеної у 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати склав 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.

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