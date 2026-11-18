Приблизительно 50% следственных действий по бизнесу происходят в уголовных производствах, в которых предприятия не являются фигурантами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украинской ассоциации девелоперов Евгения Фаворова на заседании Совета предпринимателей при Президенте и сообщение УАД в Facebook.

"Расследуют одних, а работать не могут другие", - описал последствия процессуальных ограничений Фаворов.

По его словам, старые дела годами не завершаются, те же обстоятельства параллельно расследуют разные органы, а земля, недвижимость и средства могут находиться под арестом неопределенно долго.

Как отметил глава ассоциации, при таких обстоятельствах предприятия могут сталкиваться с отказами банков и инвесторов от сотрудничества, задержками строительства и ограничением развития ипотеки. По оценке УАД, последствия для инвестиций, рабочих мест и налогов во время войны выходят далеко за рамки интересов одной отрасли.

Фаворов привел данные Офиса генпрокурора: по анализу УАД количество производств по бизнесу увеличилось с 2 236 в 2021 году до 17 573 в сентябре 2026-го. На одну строительную площадку, по оценке компаний, сегодня приходится 6,5 производства против 4,5 в 2024 году.

В коллективном обращении к Офису Президента три отраслевых объединения и более 30 компаний предложили шесть изменений в УПК. В первую очередь речь идет о реальной проверке обоснованности подозрения на основании конкретных доказательств и четких правилах использования записей прослушивания и скрытого наблюдения.

Также предлагают:

ограничить сроки ареста имущества при отсутствии надлежащих оснований, предусмотрев механизм упразднения арестов имущества предприятий и лиц без статуса подозреваемых;

при отсутствии надлежащих оснований, предусмотрев механизм упразднения арестов имущества предприятий и лиц без статуса подозреваемых; ограничить сроки расследования дел без подозреваемых до 12 месяцев с законными исключениями военных преступлений, преступлений против национальной безопасности и других определенных законом особо тяжких преступлений.

Среди других предложений:

ввести кассационное обжалование ареста имущества и необоснованного подозрения после апелляционного пересмотра еще во время расследования;

и необоснованного подозрения после апелляционного пересмотра еще во время расследования; прекратить манипуляции со сроками следствия и доказательствами, включая гарантии ознакомления защиты и требованием доказать конкретное преступление, из которого исходят средства по делам об отмывании.

УАД призывает к проработке всего пакета из шести законодательных предложений, а не только части относительно электронных доказательств.