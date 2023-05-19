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Половина россиян в Латвии не смогли сдать экзамен на знание государственного языка

Фото: Флаг Латвии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Недавно правительство Латвии начало проведение экзаменов на знание государственного языка для проживающих на территории страны россиян. Пока половина из этих людей не смогли его успешно составить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного центра по содержанию образования Латвии, о котором пишет Delfi.

Экзамен по латышскому языку пока смогла сдать лишь половина граждан России в Латвии. Речь идет о периоде с 11 апреля по 7 мая.

В общей сложности экзамен на знание государственного языка успели пройти 4995 граждан Российской Федерации, проживающих в Латвии.

С первого раза экзамен смогли сдать 49%, а значит 51% придется сдавать тест повторно – набрать необходимое количество баллов им не удалось. Лучше всего граждане РФ справлялись с чтением на латышском. Наибольшие затруднения граждан РФ представляла письменная часть теста знания государственного языка

Как сообщалось, успешно пройденный экзамен на знание латышского языка стал обязательным условием, чтобы граждане РФ, проживающие в Латвии, смогли восстановить вид на жительство в ЕС.

Ранее правительство Латвии потребовало от 20 тысяч граждан РФ пройти тест на знание языка. Представитель МВД Латвии Димитрий Трофимов заявлял, что гражданам России до 75 лет, которые не прошли тест до конца года, будет предоставлен разумный срок для выезда из страны. Если они не поедут, им может грозить принудительное выдворение.

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