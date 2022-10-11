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Половина поездов в Украине отстают от графика

Фото: от графика отстают 39 поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрзализныця" продолжает движение по стране, несмотря на очередную утреннюю воздушную тревогу почти по всей территории. По состоянию на 8:30 по графику идут 40 поездов; до 30 минут задерживаются 14 рейсов, а 23 рейса - задерживаются на 30 минут и более.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

По данным пресс-службы, железнодорожные вокзалы работают по всей стране в обычном режиме, подземные переходы выполняют роль укрытия для пассажиров. Кроме того, киевская кольцевая электричка продолжает движение по графику, чтобы обеспечить возможность передвигаться по городу для тех, кому это необходимо.

"Движение пригородных рейсов во всех регионах нормализовано, напряжение в контактной сети восстановлено", - говорится в сообщении.

Следить за задержками рейсов можно на сайте, в чат-ботах "Укрзализныци" в разделе "онлайн-табло" и в приложении, сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве 10 октября взрывом был поврежден центральный железнодорожный вокзал. В то же время движение поездов продолжается, а высадка и посадка на поезда производится через подземные переходы.

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Укрзализныця