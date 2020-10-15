Майже половина повітів Польщі переходить в "червону зону"

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і глава МОЗ Адам Недзельський під час спільної пресконференції повідомили, що з 17 жовтня 152 із 314 повітів Польщі буде переведено в "червону зону". Таке рішення пов'язане із великою кількістю нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє RMF24.

“Маємо справу із ситуацією, коли у "червоній зоні" опинилися 152 повіти, тобто половина Польщі. Це, насамперед, густо заселені повіти, міста і великі міські агломерації. У "червоній зоні" опинилися 11 воєводських міст”, - заявив Недзельський.

У свою чергу Моравецький поінформував про нові обмеження у "червоній" та "жовтій зонах" і закликав усіх, хто має таку можливість, працювати дистанційно.

У Польщі згідно з новими обмеженнями у "червоній зоні", школи і виші перейдуть на дистанційне навчання. Спортивні події відбуватимуться без участі глядачів. З 9 жовтня в "червоних зонах" вводиться заборона на проведення весільних та інших масових церемоній. Масові зібрання дозволятимуться до 10 осіб.

У "жовтих зонах" діятимуть схожі обмеження. Водночас, дозволятимуться весільні та інші сімейні церемонії до 20 осіб, масові зібрання обмежуватимуться до 25 осіб. У школах і вишах навчання відбуватиметься на змішаній основі.

Нагадаємо, в Польщі на ранок четверга зафіксовано 8 099 нових випадків зараження коронавірусом, що є найбільшим показником за весь період пандемії.