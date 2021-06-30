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Майже половина населення вважає НАТО союзником України, - опитування

Автор: РБК-Україна

Майже половина населення України вважає військовий блок НАТО союзником. А більше половини називають його оборонним союзом або миротворчою організацією.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження Центру Разумкова.

Опитування громадської думки проводилося в квітні 2021 року і якщо підвести проміжний підсумок, то 48% респондентів вважають НАТО союзником України. На думку 38% опитаних, НАТО - це не союзник і не противник, а 7% українців вважають альянс противником.

Крім того, на думку більшості українців, НАТО в першу чергу є оборонним союзом (48%) або миротворчою організацією (17%). Тільки 22% вважають його агресивним військовим блоком.

Найбільші відмінності між частками позитивних і негативних оцінок спостерігаються в залежності від регіону, але навіть на Сході і на Півдні прихильників негативної точки зору (34% і 32% відповідно) менше, ніж тих, хто дотримується позитивної думки про характер НАТО. Позитивні оцінки характеру домінують у всіх вікових категоріях.

Відмінності в оцінках жінок і чоловіків з цього питання є не суттєвими.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО тримає Україну на відстані, і держава в деякій мірі сама в цьому винна.

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