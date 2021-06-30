Майже половина населення вважає НАТО союзником України, - опитування

Опитування громадської думки проводилося в квітні 2021 року і якщо підвести проміжний підсумок, то 48% респондентів вважають НАТО союзником України. На думку 38% опитаних, НАТО - це не союзник і не противник, а 7% українців вважають альянс противником.

Крім того, на думку більшості українців, НАТО в першу чергу є оборонним союзом (48%) або миротворчою організацією (17%). Тільки 22% вважають його агресивним військовим блоком.

Найбільші відмінності між частками позитивних і негативних оцінок спостерігаються в залежності від регіону, але навіть на Сході і на Півдні прихильників негативної точки зору (34% і 32% відповідно) менше, ніж тих, хто дотримується позитивної думки про характер НАТО. Позитивні оцінки характеру домінують у всіх вікових категоріях.

Відмінності в оцінках жінок і чоловіків з цього питання є не суттєвими.