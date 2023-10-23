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Половина граждан считают, что РФ может еще много лет вести войну против Украины, - опрос

Иллюстративное фото: половина украинцев считают, что РФ может еще много лет вести войну против Украины (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Почти половина опрошенных украинцев убеждены, что Россия еще много лет может вести войну из-за значительного запаса ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос КМИС.

Сейчас больше украинцев считают, что РФ может много лет вести войну. Так, по сравнению с февралем 2023 года с 22% до 49% стало больше тех, кто верит, что страна-агрессор все равно сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины.

С 67% до 43% уменьшилось количество тех, кто, напротив, считает, что РФ исчерпывает свои ресурсы и в обозримом будущем война может завершиться на приемлемых для Украины условиях.

При этом даже среди тех, кто считает, что у РФ есть значительные ресурсы для длительной войны, подавляющее большинство (73%) выступают против каких либо территориальных компромиссов. Но 21% выступает за то, чтобы отдать украинские территории в обмен на мир.

Отметим, что опрос проводил Киевский международный институт социологии в течение 29 сентября-9 октября 2023 методом телефонных интервью с использованием компьютера.

В общей сложности было опрошено 1010 респондентов в возрасте от 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных.

Добавим, что согласно другому опросу КМИС, большинство украинцев не разделяют вражеские нарративы. Однако социологи констатируют негативные тенденции.

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