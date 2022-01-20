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Майже половина енергоблоків державних ТЕС не працюють через брак вугілля, - "Укренерго"

Автор: Наталія Гурковська

10 з 23 енергоблоків ТЕС державної компанії "Центренерго" не працюють через брак вугілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані системного оператора НЕК "Укренерго" станом на 17:00.

Загалом в роботі знаходиться 7,5 енергоблоків. Решта 6 блоків знаходяться на ремонті.

Найбільше енергоблоків через брак вугілля простоює на Зміївській ТЕС. На станції не працює 6 з 10 блоків. На Трипільській ТЕС через відсутність вугілля простоює 2 блоки і 1 контур, на Вуглегірській - 1 енергоблок.

За даними міністерства енергетики, станом на 20 січня на державних ТЕС "Центренерго" знаходиться 130 тис. тонн вугілля. Ні одна з трьох ТЕС не виконує мінімальний норматив накопичення вугілля.

Нагадаємо, з початку року запаси вугілля на складах українських ТЕС збільшились на 56%, переважно завдяки приватним компаніям - Донбасенерго та ДТЕК.

Левова частка збільшення запасів вугілля відбулась за рахунок зростання запасів палива на ТЕС "ДТЕК Енерго", яке склало 81% або 223 тис. тонн.

Нагадаємо, "ДТЕК Енерго" за вересень-грудень 2021 року імпортував 880 тис. тонн вугілля, не дивлячись на глобальний дефіцит і рекордні ціни на світових ринках.

Загалом компанія законтрактувала 10 кораблів з вугіллям з США та Колумбії. Державна "Центренерго" за цей час отримала 4 судна з вугіллям.

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ТЕС