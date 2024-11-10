Половина атак за сутки на двух направлениях. Какая ситуация на фронте на утро

За сутки 9 ноября на фронте произошло 158 боевых столкновений. Оккупанты продолжают давить больше всего на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"39 атак за минувшие сутки отразили украинские защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от Проминя, Лисовки и Григорьевки", - говорится в сообщении.
Кроме того, Силы обороны продолжают удерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Екатериновки и Антоновки оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
На Харьковском направлении враг дважды проводил наступательные действия в районе Волчанска.
Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло девяти. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового.
На Лиманском направлении войска ВСУ остановили 15 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.
Украинские подразделения отбили атаку вблизи Верхнекаменского на Северском направлении.
Две попытки захватчиков продвинуться вперед у Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.
При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки на Торецком направлении.
Пять атак противника остановили украинские защитники в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки Времевского направления.
На Ореховском направлении оккупационные войска единожды штурмовали позиции сил обороны в направлении Новоандреевки.
Три бесполезных попытки захватить позиции ВСУ за минувшие сутки предпринял противник на Приднепровском направлении.
Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, где противник за прошедшие сутки провел 23 штурма позиций украинских подразделений.
За сутки 9 ноября потери российских захватчиков составили 1350 военных. Кроме того, украинские воины обезвредили 11 танков, 29 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, 44 БПЛА оперативно-тактического уровня и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.
Кроме того, пять ударов по районам сосредоточения личного состава противника нанесли за минувшие сутки авиация и ракетные войска Сил обороны, к тому же поражена станция РЭБ и один другой важный объект оккупантов.
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