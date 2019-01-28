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Майже половина американців заявили про недовіру Трампу, - опитування

Новини » Суспільство    28.01.2019 - 18:32
Майже половина американців заявили про недовіру Трампу, - опитування
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Більше третини опитаних - 35% - заявили про довіру дій Трампа

Близько 48% американців заявили про відсутність у них довіри до дій, які робить президент США Дональд Трамп для майбутнього країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на опитування ABC News і The Washington Post.

Повідомляється, що решта 16% опитаних "трохи довіряють" його рішенням, що стосуються майбутнього США. Більше третини опитаних - 35% - заявили про довіру діям Трампа. Серед тих американців, які висловилися позитивно про рішення Трампа, 21% заявив, що "значно" довіряє йому.

З тим, що президент США є сильним лідером, погодилися близько 48% опитаних, в той час як 51% не погодився з цією оцінкою. Лише 41% американців погодився з твердженням, що президент приніс в Білий дім необхідні зміни (близько 56% респондентів не згодні). 39% опитаних згодні з тим, що у Трампа правильні характер і тип особистості, для того, щоб бути ефективним президентом країни (близько 58% не згодні з цим, решта не змогли відповісти).

Крім цього, 61% опитаних американців не вважає, що Трамп чесний (приблизно 36% дотримуються протилежної думки), близько 36% вважають, що Трамп вміє укладати хороші політичні угоди, а 58% - з цим не згодні. Тільки третина американців вважає, що президент розуміє проблеми народу, в той час як приблизно 65% опитаних так не думають.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна, посилаючись на дані Politico повідомляло, що рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа знизився до 40%. Зокрема, 57% опитаних громадян США не згодні з діями Трампа по виходу з бюджетної кризи.

До цього рейтинг схвалення президента Сполучених Штатів Америки становив 50% серед латиноамериканців.

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Новини України Дональд ТрампамериканецСполучені Штати Америки
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