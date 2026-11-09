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Полевое снаряжение для ВСУ: что выдают накануне зимы и нужно ли возвращать

19:26 09.11.2026 Пн
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Полевое снаряжение для ВСУ: что выдают накануне зимы и нужно ли возвращать Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Украинские военнослужащие получают специальное снаряжение для отдыха в полевых условиях. В комплект входят спальник, изоляционный ковер и полевое сиденье, а обновленная конструкция спального мешка позволяет использовать его составляющие в зависимости от погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.

Что входит в комплект полевого снаряжения

В соответствии с Нормой №1 приказа Минобороны №232, для большинства военнослужащих ВСУ в условиях особого периода предусмотрены:

  • спальный мешок - один комплект на два года;
  • полевой изоляционный ковер (каремат) - одна штука на два года;
  • полевое изоляционное сиденье - одна штука в год.

Это снаряжение выдают независимо от того, проходит ли военный службу по контракту или был мобилизован.

Хотя эти предметы не сезонные и могут использоваться в течение года, зимой их особенно важно применять вместе. Спальник сохраняет тепло во время отдыха, каремат изолирует от холодной и влажной поверхности, а полевое сиденье позволяет отдыхать, дежурить или работать на местности без прямого контакта с землей.

Полевое снаряжение для ВСУ: что выдают накануне зимы и нужно ли возвращать
Что выдают военным для сна и отдыха? (инфографика: Министерство обороны Украины)

Какой обновленный спальник для военных

Минобороны обновило технические требования к спальным мешкам для ВСУ. Новая модель имеет модульную конструкцию и состоит из трех частей:

  • внутреннего спального мешка;
  • гигиенического вкладыша;
  • наружного водоотталкивающего и паропроницаемого чехла.

Вкладыш защищает спальник от внутренних загрязнений и природной влаги тела. Наружный чехол обеспечивает дополнительную защиту от дождя, снега, тумана и ветра.

Составляющие можно комбинировать в зависимости от температуры и условий использования. Например, в помещении достаточно внутреннего мешка, а под открытым небом можно использовать полный комплект.

Спальная система изготовлена из трехслойной ткани с мембраной, которая обеспечивает паропроницаемость и помогает сохранять тепло. Для транспортировки предусмотрен компрессионный мешок: он позволяет компактно упаковать спальник и прикрепить к рюкзаку вместе с полевым изоляционным ковром.

Полевое снаряжение для ВСУ: что выдают накануне зимы и нужно ли возвращать
Из чего состоит современный спальник? (инфографика: Министерство обороны Украины)

Когда снаряжение заменяют и нужно ли его возвращать

Спальный мешок, каремат и полевое сиденье принадлежат к инвентарному имуществу и учитываются в воинской части. В то же время, установленный срок эксплуатации не означает, что военный должен пользоваться поврежденным снаряжением до его завершения.

Если предмет пришел в негодность, его состояние оценивает комиссия воинской части. После этого имущество может быть списано и заменено.

При увольнении в запас или в отставку в особый период спальник, изоляционный ковер и полевое сиденье, находившиеся в пользовании военнослужащего, остаются ему. Исключение - военнослужащие базовой военной службы.

Напомним, ранее Минобороны объясняло, как военнослужащим заменить зимнюю форму или обувь ненадлежащего качества. Если дефект был обнаружен при получении вещевого имущества, о нем нужно сразу уведомить работника склада. Если вещь повредилась при использовании, военный должен обратиться к непосредственному командиру и вещевой службе воинской части.

Также в Минобороны рассказали, как проверяют качество зимних ботинок для ВСУ. Испытания охватывают водонепроницаемость, прочность подошвы, стойкость к истиранию, защиту от проколов и сохранение теплоизоляционных свойств.

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