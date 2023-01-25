Для полетов на Марс. NASA создает ядерный ракетный двигатель

"DARPA и NASA имеют долгую историю плодотворного сотрудничества в продвижении технологий от ракеты "Сатурн V", которая впервые доставила людей на Луну, до роботизированного обслуживания и дозаправки спутников", - сказала директор DARPA доктор Стефани Томпкинс.

Исследования NASA в области ядерных тепловых ракетных двигателей начались в 1959 году. Программа 1960-х годов под названием "Ядерный двигатель для ракетных транспортных средств" даже стремилась продемонстрировать технологию в космосе, но планы не были реализованы из-за ограничений финансирования.

Как следует из названия, ядерный ракетный двигатель будет конструктивно схож с реакторами надводных и подводных кораблей, в которых вырабатывается энергия, обеспечивающая тягу, необходимую для движения ракеты в космосе.

Новый двигатель, по данным NASA, будет в три или более раз эффективнее, чем существующие жидкостные ракетные двигатели. По мнению инженеров, ядерный двигатель может позволить космическим кораблям преодолеть среднее расстояние в 225 миллионов километров между Землей и Марсом намного быстрее, чем это возможно сегодня.