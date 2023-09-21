Пленный оккупант рассказал, как вместо "учений" попал в Клищеевку (видео)

23-летний оккупант Евгений Плахотьков из Краснодарского края РФ.

"Был на свадьбе у знакомых. Позвонили, сказали, что пришла повестка. Вручили повестку", - рассказал он, добавив, что в случае отказа от повестки, ему бы "светила" тюрьма и пришлось ехать.

Он жалуется на то, что его обманули - мол, обещали, что пробудет на учениях полгода и поедет домой, а вместо этого его отправили воевать под Бахмут.

"Я не думал, что попаду сюда. Нам говорили, что пройдут учения полгода и нас распустят по домам. Но они постоянно нас обманывали. Отправили, в итоге, на Клищеевку. Им никогда нельзя доверять", - говорит захватчик.

Освобождение Клищеевки Донецкой области

17 сентября ВСУ освободили Клищеевку под Бахмутом. Уже в понедельник, 18 сентября, экс-заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освободжение Клищеевки. При этом несмотря на контроль Сил обороны над населенным пунктом, россияне не оставляют попыток снова захватить село. И вернуть ранее утраченные позиции.