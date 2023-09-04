Пленные летчики РФ рассказали о состоянии своих подразделений, - Буданов

Отмечается, что РФ столкнулась с проблемой нехватки квалифицированных военных летчиков.

Буданов лично проводил беседы с военнопленными российскими летчиками для получения важной информации.

"Было несколько летчиков, которые занимали руководящие должности в Воздушно-космических силах Российской Федерации, которые смогли предоставить нам объективную информацию о современном состоянии именно их подразделений. Эта информация была для нас неоценимой", - сказал начальник ГУР.

Также он рассказал, что старшие российские офицеры летчики стали для украинской военной разведки не только источником важной информации, но и ценным обменным фондом.

"Это большая польза была для нас. Потому что на них мы смогли поменять большое количество наших военнопленных", - отметил Буданов.

Руководитель украинской военной разведки также оценил высокий уровень подготовки пленных, в том числе за счет их участия в войне в Сирии.

Обмен военнопленными между Украиной и РФ

Напомним, что в апреле глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что стороны обсуждают возможность обмена пленными "всех на всех".

Недавно представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Украина проводит работу по организации новых обменов военнопленными с РФ.

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые категории людей особенно сложно возвращать из плена - речь идет, в частности, о гражданских.