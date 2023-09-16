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Роды в условиях войны. Минздрав рассказал, за что в больницах не нужно платить

Фото: Минздрав объяснил, какие услуги могут получить роженицы в Украине бесплатно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Роженицы в Украине могут получить ряд услуг в роддомах бесплатно. Их компенсирует государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения в Facebook.

В Украине есть 306 больниц и роддомов, заключивших договоры с Национальной службой здоровья на предоставление услуги "Медицинская помощь при родах". Они предоставляют бесплатные услуги для будущих родителей и малышей.

Беременные женщины имеют право на свободный выбор роддома среди тех, которые заключили договор с НСЗУ, но не могут выбрать врача, с которым рожать. Государственная программа покрывает роды с дежурной акушерской бригадой.

Бесплатные услуги для рожениц:

  • медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой;
  • партнерские роды;
  • ведение неосложненных и осложненных родов;
  • проведение ургентного или планового кесарева сечения;
  • мониторинг состояния роженицы и плода;
  • снижение ощущения боли - эпидуральная анестезия и другие методы;
  • анестезиологическое обеспечение;
  • лабораторные и инструментальные исследования 24/7;
  • консультирование врачами других специальностей;
  • проведение постконтактной АРТ профилактики детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей;
  • пульсоксиметрический скрининг критических врожденных пороков сердца, оценка слуха у новорожденных;
  • прививка для младенца;
  • консультирование женщин по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции;
  • оказание психологической поддержки;
  • питание в условиях стационара и т. п.

В министерстве подчеркивают, что роженицы не должны платить за кесарево сечение, ведь Программа медицинских гарантий покрывает и неосложненные, и усложненные виды родов.

Напомним, ранее мы объясняли, куда украинцы могут обратиться, если в госбольнице требуют взятку.

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дітилікарніМинистерство здравоохранения Украины