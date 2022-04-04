Ми сповнені рішучості закликати російський режим до відповіді, - прем'єр-міністр Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що відповідальні за навмисні та жахливі напади на мирних жителів в Бучі будуть притягнуті до відповідальності. Розслідувати військові злочини має вся міжнародна спільнота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Канади.

"Ми рішуче засуджуємо вбивства цивільних осіб на Україні і як і раніше сповнені рішучості закликати російський режим до відповіді",- заявив прем'єр-міністр Канади.

Раніше міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі повідомила, що Канада не пошкодує коштів, у тому числі за допомогою підтримки розслідувань військових злочинів, на пошук і притягнення до відповідальності вбивць мирних громадян в Бучі.