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Полностью вакцинированные могут распространять штамм "Дельта", - исследование

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Лондон, Четверг 19 августа 2021 14:27
Полностью вакцинированные могут распространять штамм "Дельта", - исследование Фото: полностью вакцинированные могут распространять штамм "Дельта", - исследование (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Британские ученые оценили риски распространения штамма "Дельта" среди вакцинированных. Так, после полной иммунизации люди могут переносить такое же количество вирусных частиц, что и не привитые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Вместе с тем исследование, проводившееся Оксфордским университетом, Министерством здравоохранения Великобритании и Национальной статистической службой, свидетельствует, что риск заражения среди вакцинированных все же снижается.

"Мы еще не знаем, сколько случаев передачи может произойти от людей, которые заразились COVID-19 после вакцинации - например, у них может быть высокий уровень вируса в течение более короткого промежутка времени", - говорится в сообщении.

Однако ученые отмечают, из-за того, что вакцинированные могут иметь высокий уровень содержания вируса, указывает на то, что люди не настолько сильно защищены от штамма "Дельта", как они предполагали.

Помимо этого в Оксфордском университете добавляют, что привитые от COVID-19 все еще могут заражать других лиц, и в результате добиться коллективного иммунитета в обществе становится еще более сложно.

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Вакцина от коронавируса Коронавирус "Дельта"
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