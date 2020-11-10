Повне завершення розмінування на Донбасі займе не менше 25 років, - Резніков

Повне завершення розмінування на Донбасі займе не менше 25 років. У Європейському союзі заявляють про готовність допомогати Україні у цьому напрямку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчіч провели онлайн-зустріч.

Вказано, що з 2014 року Євросоюз направив понад 1 млрд євро гуманітарної допомоги Донбасу.

Сторони обговорили питання гуманітарного розмінування.

"Я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, а це в тому числі і завершення розмінування, займе не менше 25 років", - зазначив Резніков.

Своєю чергою Ленарчіч заявив про готовність Євросоюзу допомагати Україні і в цьому напрямку.

Нагадаємо, президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер заявив, що замінований Донбас є проблемою, з якою Україні доведеться жити багато років. Гуманітарні організації готові допомагати з її рішенням.

Як писало РБК-Україна, в Офісі президента заявляли, що мирний план по Донбасу дозволить відновити розмінування і розведення сил.