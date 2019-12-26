Повне перемир'я очікується з 1 січня, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що очікується повне перемир'я з 1 січня і це обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що поки не будуть озвучені назви нових точок розведення сил на Донбасі, але вони вже відомі і влаштовують Україну.

"Ми говоримо про повне перемир'я з 1 січня. Тобто ми зараз готуємося до цього і будемо працювати. Так, ми визначили наші точки. Як ми вже говорили, ці точки мають абсолютно чіткий гуманітарний характер - тобто це переходи, де населення може перетинати лінію зіткнення. Зараз вони обговорюються в Тристоронній контактній групі", - сказав Загороднюк.

Нагадаємо, в ОБСЄ заявили, що нові ділянки розведення сил на Донбасі узгодять в найближчі тижні або місяці. Як зазначили спостерігачі, найважливішим досягненням попереднього розведення сил на Донбасі стало будівництво мосту в Станиці Луганській.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що до наступного саміту "нормандської четвірки" мають не тільки визначити три ділянки, але і провести разведення. За його словами, на засіданні ТКГ в Мінську українська сторона запропонувала три ділянки, які мають гуманітарне значення.