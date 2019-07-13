Повне облаштування КПВВ "Чонгар" завершать у грудні

Новий очільник Херсонської області Юрій Гусєв заявив, що повне облаштування КПВВ "Чонгар" на адмінмежі із Кримом завершиться до 20 грудня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Гусєв зазначив, що завершення першого етапу облаштування КПВВ (створення режимних зон) планується до 15 листопада.

Натомість президент України Володимир Зеленський наголосив, що реалізувати другий завершальний етап проекту - створення сервісних центрів з автовокзалами та центрами надання адміністративних послуг - необхідно до 20 грудня цього року.

"Давайте в 20 числах грудня - цього буде достатньо. Якщо ні - новий голова ОДА залишиться в минулому. Це - чесно", - сказав Зеленський.

Зазначається, що для реалізації першого етапу проекту достатньо буде вже виділених для цього 100 млн гривень. Натомість поки у держбюджеті не передбачено 70 млн гривень для другого етапу.

Нагадаємо, сьогодні, 13 липня Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство з питань окупованих територій запроваджує моніторинг на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з анексованим Росією Кримом у формі анонімного анкетування.