Полк "Азов" святкує п'яту річницю з дня заснування

Ілюстративне фото (прес-служба)

Добровольчий полк "Азов" відзначив річницю 5 травня

5 травня 2019 року свій перший п'ятирічний ювілей відзначив добровольчий полк "Азов" - лінійний підрозділ спеціального призначення у складі військової частини №3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, який у далекому 2014 році став на захист України від російських окупантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Азова".

Як повідомляється, у 2014 році під керівництвом Андрія Білецького (на даний момент - лідер політичної партії "Національний Корпус", народний депутат) в м. Маріуполь в якості батальйону Патрульної служби міліції особливого призначення Міністерства внутрішніх справ України з'явилися перші бійці спецпідрозділу "Азов", які незабаром стали відомі під прізвиськом - "чорні чоловічки".

На момент створення у спецпідрозділі налічувалося 56 осіб добровольців і 4 одиниці вогнепальної зброї на всіх. Велика частина добровольців вперше мали справу з військовою технікою, тому навчання і спецпідготовка проходили в польовому режимі. У вересні 2014 року підрозділ було розгорнуто в полк, а в листопаді 2014 року - переведено до складу Національної гвардії України.

Фінансування батальйону спочатку здійснювалося виключно волонтерами. Завдяки зусиллям екс-командира - Андрія Білецького, який згодом залучав нові джерела фінансування, на сьогоднішній день основними джерелами фінансування і постачання полку технікою є приватні пожертвування, підтримка волонтерського руху, благодійні фонди та допомога бізнесменів. В підтримку полку в містах України регулярно проводяться благодійні концерти.

Сьогодні полк "Азов" - один з найбільш боєздатних військових підрозділів в Україні, з найвищим рівнем забезпечення сучасною екіпіровкою, амуніцією і всім необхідним для виконання службових обов'язків.

За час свого існування, добровольці полку "Азов" брали участь у багатьох збройних конфліктах на сході України, зокрема: у протистоянні в Маріуполі, боях за Іловайськ, боях за Широкіне, боях за Мар'їнку, блокаді Криму з боку України.

Фото: бійці "Азову" (прес-служба)

Варто відзначити, що під командуванням першого командира Андрія Білецького "Азов" здійснив єдино-правильний стратегічний контрнаступ українських військ на протязі всієї АТО - Павлопіль-Широкінську операцію, коли було звільнено 6 населених пунктів, були взяті під контроль стратегічні широкінські висоти, що зробило неможливим обстріл Маріуполя російсько-терористичними формуваннями.

Відзначимо, що в полиці "Азов" бувають складні дні, адже станом на кінець 2018 року "Азов" нарахував втрату 35 воїнів. Про присутність загиблих бійців символізують щити з висіченими позивними, які уособлюють давню військову традицію. Кожен щит протягом року зберігається в підрозділі, а далі - переходить до кращих друзів загиблих. Таким чином вдається підтримувати особливі братерські і родинні відносини між однополчанами.

До привітань добровольчого полку "Азов" також приєдналися послідовники - активісти політичної партії "Національний Корпус". Між полком і Нацкорпусом існує єдина ідеологія, заснована на таких цінностях: патріотизм, рівноправність, братерство, справедливість.

Представники політичної партії "Національний Корпус" заявляють, що на сьогоднішній день, азовці і ветерани "Азова" - це фундамент, на якому створювалася і розвивається політична сила Нацкорпуса. Активісти запевняють, що їх політсила - це сила яка збирає в себе представників багатьох громадських організацій, ветеранів інших підрозділів, і громадян країни, небайдужих до її майбутнього.