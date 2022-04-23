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Полк "Азов" показав, як допомагає цивільним з дітьми у підвалах "Азовсталі" в Маріуполі

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Маріуполь , Субота 23 квітня 2022 09:12
Полк "Азов" показав, як допомагає цивільним з дітьми у підвалах "Азовсталі" в Маріуполі Фото: полк "Азов" показав, як допомагає цивільним з дітьми у підвалах "Азовсталі" в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Бійці "Азову" оприлюднили відеоролик, на якому показали як допомагають цивільним із дітьми у підвалах "Азовсталі" в Маріуполі. Вони через російську агресію перебувають там вже два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне відео.

На кадрах видно, як українські військові приносять дітям солодощі та спілкуються з ними.

"Хочемо сонце побачити...Хочемо повернутися додому, хочемо повернутися живими, побачити своїх рідних, сумуємо дуже сильно", - кажуть діти.

Своєю чергою, дорослі, а саме жінки, які перебувають у підвалах зі своїми дітьми просять про безпечний гуманітарний коридор, щоб отримати змогу виїхати на неокуповану українську територію.

Варто зазначити, що станом на зараз у зруйнованому російськими окупантами Маріуполі знаходиться близько 120 000 населення.

Окупанти влаштовують примусову депортацію, видають псевдоперепустки та не випускають людей з міста, зокрема, й не дають змоги евакуюватися гуманітарним коридором.

За даними місцевої влади від початку війни Росії проти України в місті загинуло більше 20 тисяч мирних жителів.

Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що в суботу, 23 квітня з Маріуполя можливо буде організовано гуманітарний коридор.

Додамо, як заявляє українська влада,ситуація в блокованому військами РФ Маріуполі є, ймовірно, найстрашнішою катастрофою століття, оскільки місто постійно піддається атакам і обстрілам з боку окупантів.

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