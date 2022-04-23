Полк "Азов" показав, як допомагає цивільним з дітьми у підвалах "Азовсталі" в Маріуполі
Бійці "Азову" оприлюднили відеоролик, на якому показали як допомагають цивільним із дітьми у підвалах "Азовсталі" в Маріуполі. Вони через російську агресію перебувають там вже два місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне відео.
На кадрах видно, як українські військові приносять дітям солодощі та спілкуються з ними.
"Хочемо сонце побачити...Хочемо повернутися додому, хочемо повернутися живими, побачити своїх рідних, сумуємо дуже сильно", - кажуть діти.
Своєю чергою, дорослі, а саме жінки, які перебувають у підвалах зі своїми дітьми просять про безпечний гуманітарний коридор, щоб отримати змогу виїхати на неокуповану українську територію.
Варто зазначити, що станом на зараз у зруйнованому російськими окупантами Маріуполі знаходиться близько 120 000 населення.
Окупанти влаштовують примусову депортацію, видають псевдоперепустки та не випускають людей з міста, зокрема, й не дають змоги евакуюватися гуманітарним коридором.
За даними місцевої влади від початку війни Росії проти України в місті загинуло більше 20 тисяч мирних жителів.
Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що в суботу, 23 квітня з Маріуполя можливо буде організовано гуманітарний коридор.
Додамо, як заявляє українська влада,ситуація в блокованому військами РФ Маріуполі є, ймовірно, найстрашнішою катастрофою століття, оскільки місто постійно піддається атакам і обстрілам з боку окупантів.
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