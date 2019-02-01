Політв'язень Гриб знаходиться на межі життя та смерті, - Клімкін

Клімкін розповів, що РФ ігнорує заклики надати українцю належну медичну допомогу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия игнорирует призывы предоставить украинскому политзаключенному Павлу Грибу надлежащую медицинскую помощь, не смотря на то, что украинец находится на грани жизни смерти. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра.

"В ожидании кремлевского судилища политзаключенный Павел Гриб на грани жизни и смерти. РФ игнорирует призывы предоставить украинцу надлежащую медицинскую помощь. Судить тяжелобольного Павла в таком состоянии - вне гуманности и человечности. Если в России вообще еще знают,что это такое", - написал он.

Напомним, отец политзаключенного украинца Павла Гриба заявил, что без срочной медицинской помощи в специализированном медицинском учреждении Павел может умереть.

Ранее сообщалось, что в Гриба обнаружили симптомы болезни Альцгеймера. Такие выводы сделал украинский профессор Василий Притула за анализами, сделанными российскими медиками. Также омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что украинскому политзаключенному необходима немедленная операция на сердце, его состояние здоровья сверхкритическое. После обследований врачи диагностировали ряд серьезных болезней у Гриба.

После этого ЕС и США обратились к РФ с требованием предоставить Грибу необходимую медицинскую помощь.