Політв'язня Яцкіна етапували в Кемеровську область Росії

"Сьогодні стало відомо, що Іван Яцкін опинився в ІЧ-44 у м. Білово Кемеровської області", - написав адвокат.

За його словами, Яцкін зазнає в колонії систематичного тиску.

"Його вже поставили на профоблік як "схильного до втечі" лише через те, що має громадянство України. Це на хворих то ногах схильний до втечі...", - зазначив Полозов.

Крім цього, як повідомив адвокат, політв'язень Яцкін, наражається на приниження людської гідності, образи та загрози за приналежність до української нації та наявності громадянства України.

"В даний час Іван Яцкін гостро потребує проведення щодо нього медичного обстеження стану його здоров'я після перенесеного голодування та надання йому медичної допомоги. А також забезпечення гарантій безпеки", - додав адвокат.