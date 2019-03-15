Політв'язня Клиха перевіряють на онкомаркери

Фото: Станіслав Клих (svoboda.org)

Клих перебуває у лікувально-виправній установі в Челябінську

Українського політв'язня Станіслава Клиха у лікарні в Челябінську (РФ) перевіряють на наявність онкологічних захворювань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook правозахисниці Тетяни Щур.

Повідомляється, що правозахисниця відвідала українця в лікарні. Вона зазначила, що порівняно з в'язницею, він має кращий вигляд, а також каже, що "у нього нормально".

"Своє довге перебування в лікувальній (не психіатричній) установі пояснює тим, що на його прохання лікарі його перевіряють на онкомаркери. Скаржиться тільки на відсутність телевізора в палаті, в якій він перебуває сам. Турбувався про батьків. Ця інформація повідомлена його мамі і консулу", - написала Щур.

РБК-Україна писало, що український політв'язень в Росії Станіслав Клих у лютому був переведений в Челябінськ на планове лікування. Клих знаходиться на плановому лікуванні в ЛВУ-3 (лікувально-виправній установі, - ред.) в Челябінську.

Раніше мати утримуваного в Російській Федерації політв’язня Станіслава Клиха повідомила, що стан здоров’я її сина погіршується, а ніякої необхідної медичної допомоги він не отримує.

Зазначимо, у 2016 році українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха засудили до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, вони були членами організації УНА-УНСО і у 1994-1995 роках воювали у складі бандформувань у Чечні. Водночас Клих заявив, що ніколи не був у Чечні.