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По полиции в Житомире был двойной прямой удар, не все дошли до укрытия, - Выговский

22:25 19.08.2026 Ср
2 мин
Министр отметил, что удар по городу стал продолжением тактики "охоты" россиян
aimg Валерий Ульяненко
Фото: РФ ударила по зданию ГУНП в Житомирской области (t.me/I_Vyhivskyi)

Российские войска нанесли прямой двойной удар по зданию Главного управления Нацполиции в Житомирской области. В результате дневной атаки погибли двое правоохранителей, многие пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Ивана Выговского.

По словам министра, удар произошел днем, когда в помещении находились не только полицейские, но и гражданские посетители.

"В момент объявления воздушной тревоги большинство людей успело спуститься в укрытие, но двойной прямой удар, к сожалению, унес жизни двух работников полиции", - отметил Выговский.

В результате атаки погибли двое правоохранителей:

  • Артем Зубчук - 32-летний капитан полиции, старший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Житомирской области.
  • Юлия Евдокимова - 39-летняя подполковник полиции, помощница начальника областного ГУНП.

"Вечная память погибшим и искренние слова соболезнования семьям, коллективу", - подчеркнул глава МВД.

Он также сообщил, что по состоянию на данный момент известно о более 40 пострадавших. Все раненые с первых минут получают необходимую медицинскую помощь.

Тактика "охоты" россиян

Выговский отметил, что этот обстрел является продолжением циничной российской тактики целенаправленной "охоты" на тех, кто защищает и спасает украинцев.

"Каждый день полицейские и спасатели, служебный транспорт и помещения становятся целями - не только в прифронтовых регионах. Почти всегда именно в те моменты, когда наши службы помогают гражданским", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что, несмотря на наработанные алгоритмы реагирования на воздушные тревоги, российский террор требует регулярного усиления мер безопасности.

Напомним, сегодня Россия ударила реактивными дронами по Житомиру, в результате чего было зафиксировано попадание в здание Главного управления Нацполиции области.

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