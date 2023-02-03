В полиции отреагировали на панику в соцсетях из-за "захвата" Купянска

"В пабликах распространилась информация, что город, якобы, "сдали россиянам". Это абсолютно не соответствует действительности! Наши вооруженные силы, территориальная оборона, полиция, Нацгвардия надежно стоят на рубежах защиты Харьковской области и ежедневно укрепляют свои силы", - говорится в сообщении .

По словам правоохранителей, такие фейки ни что иное, как попытки посеять панику среди местного населения не только постоянными обстрелами территории, но и "вбросами" о якобы "сдаче" того или иного населенного пункта, чтобы манипулировать общественным мнением и подорвать доверие граждан к власти и силам обороны.

"В Купянске достойно несет службу районный отдел полиции, выполняет в круглосуточном режиме важные задачи по охране общественного порядка, документированию преступлений оккупантов, оказывает помощь населению, патрулирует улицы города, дежурит на блокпостах, обеспечивает безопасность населения во время эвакуации. Мы не уступим врагу и миллиметром нашей родной земли и будем отстаивать мир и свободу в любых условиях!" – уверяют в полиции региона.

Поэтому правоохранители просят граждан успокоиться и "не поддаваться на провокации и избегать панических настроений".

Как сообщалось, украинские воины полностью освободили город Купянск Харьковской области 16 сентября.