Полиции удалось идентифицировать около 170 тысяч российских захватчиков

Правоохранители начали более 42 тысяч уголовных производств по военным преступлениям, совершенным оккупантами. За это время удалось идентифицировать около 168 тысяч захватчиков.

Среди направлений, по которым работают следователи, - преступления, совершенные на временно неподконтрольной Украине территории, обстрелы мирного населения и инфраструктуры, а также фиксация преступлений на деоккупированных территориях. Цуцкиридзе отметил, что за время полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины Нацполиция начала более 42 тысяч уголовных производств. Они открыты по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими РФ. За это время удалось идентифицировать около 168 тысяч россиян.

"Это военные преступления, совершаемые против гражданского населения, для уничтожения гражданской инфраструктуры, являющейся прямым нарушением международного гуманитарного права", - заявил Цуцкиридзе.

По словам полицейского, на деоккупированных территориях обнаружено 37 мест, где насильственно удерживались гражданские граждане. На оккупированных территориях правоохранителям известно о 27 таких местах, а также о 7 локациях на территории РФ. Там осуществляются пытки в отношении граждан Украины.