По словам Дьяченко, эта информация не достоверна, ведь точное количество людей невозможно определить, но по предварительным подсчетам их около 700. Он также отметил, что когда экипаж "Белых ангелов" общался с жителями Авдеевки, никто открыто не поддерживал Россию и оккупантов.

"Когда полицейские экипаж "Белых ангелов" каждый день общался с людьми, эвакуировал, помогал, привозил гуманитарку, никто лично в глаза не говорил, что они ждут Россию. Нет, просто кто молча принимал гуманитарку или что-то другое", рассказал он.

Следует напомнить, что до полномасштабного вторжения в Авдеевке проживало около 30 тысяч украинцев.

Уход ВСУ из Авдеевки и Ласточкиного

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, которая находилась под угрозой окружения врагом.

18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

При этом уже 19 февраля в отчете Института изучения войны отмечали, что ВСУ, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи недалеко от Авдеевки, что приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта российско-украинской войны.

Позже Deep State писал, что после захвата Авдеевки, русские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино.

А 25 февраля мы сообщали, что Силы обороны Украины отошли на западные окраины Ласточкино под Авдеевкой. А русская армия продолжает штурмы на Авдеевском направлении с помощью авиации и артиллерии.

Уже сегодня в ВСУ сообщили, что украинские военные отошли от села Ласточкино Донецкой области.

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