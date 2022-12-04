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В полиции рассказали, как будут охранять граффити Бэнкси, после ряда случаев вандализма

Фото: в полиции рассказали, как будут охранять граффити Бэнкси, после ряда случаев вандализма (kv.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранительные органы вместе с местными властями нашли способ уберечь граффити Бэнкси и другие культурные объекты от кражи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника полиции Киевской области Андрей Небитов заявил в эфире телемарафона.

Как пояснил Небытов охрана объектов культурного наследия относится к компетенции местных органов власти. Было принято решение привлечь к сохранению рисунков:

  • добровольческие формирования территориальной общины;
  • муниципальной стражи;
  • местных органов правопорядка.

Начальник полиции Киевской области отметил, что задержанная группа лиц, которая недавно демонтировала работу Бэнкси с дома в Гостомеле сейчас находится в следственном изоляторе.

"По данному факту возбуждена статья 194 - это повреждение имущества. Но в перспективе, это прецедент, потому что имущество не оценено, не имеет пока владельца и заявления от владельца, поэтому квалификация, я уверен, что будет меняться", - добавил Небытов.

Он добавил, что к расследованию будет также привлечена искусствоведческая экспертиза.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно вандалы срезали граффити Бэнкси из дома в Гостомеле.

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Киевская область