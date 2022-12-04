В полиции рассказали, как будут охранять граффити Бэнкси, после ряда случаев вандализма

Как пояснил Небытов охрана объектов культурного наследия относится к компетенции местных органов власти. Было принято решение привлечь к сохранению рисунков:

добровольческие формирования территориальной общины;

муниципальной стражи;

местных органов правопорядка.

Начальник полиции Киевской области отметил, что задержанная группа лиц, которая недавно демонтировала работу Бэнкси с дома в Гостомеле сейчас находится в следственном изоляторе.

"По данному факту возбуждена статья 194 - это повреждение имущества. Но в перспективе, это прецедент, потому что имущество не оценено, не имеет пока владельца и заявления от владельца, поэтому квалификация, я уверен, что будет меняться", - добавил Небытов.

Он добавил, что к расследованию будет также привлечена искусствоведческая экспертиза.