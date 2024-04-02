В полиции объяснили, кого и в каких случаях они доставляют в ТЦК

Он сообщил, что полицейские разыскивают людей после внесения ТЦК данных в информационную систему.

"Такое обращение направляется в подразделения Нацполиции, далее полицейские вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку. После установления таких лиц мы доставляем - исключительно доставляем - в ближайший ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК согласно статье 210 КУоАП", - сказал руководитель департамента НПУ.

По словам Ахрамеева, уже в ТЦК составляется постановление об административном правонарушении и устанавливаются обстоятельства неприбытия по повестке.

Если человек, в отношении которого вынесено постановление, может доказать уважительные причины неприбытия, административное дело закрывается. В противном случае ему грозит наложение административного штрафа.

"Составляется протокол уполномоченным офицером ТЦК и СП, где указывается время и место рассмотрения дела по существу. И когда лицо прибывает, или сразу на месте, выносится постановление. Если лицо не явилось по повестке по уважительным причинам, то постановлением закрывается административное дело. Если же у человека нет возможности доказать, что он не явился по уважительным причинам, то составляется постановление о наложении административного штрафа", - пояснил Ахрамеев.

Штрафы за неявку в ТЦК

Напомним, неявка в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) за повесткой влечет административную ответственность - штраф от 3,4 до 5,1 тысячи гривен.

Если военнообязанный, получив повестку, не прибывает в районный ТЦК, его данные передаются в Нацполицию для проведения розыска.

В конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В частности, Раде предложили снизить призывной возраст до 25 лет, усилить наказание для уклонистов, а также ввести вручение повесток в онлайн-формате.

Парламент уже принял законопроект в первом чтении, сейчас рассматриваются поправки ко второму чтению.