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В полиции показали уничтожение российских боеприпасов под Киевом (фото, видео)

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Пятница 27 января 2023 15:36
В полиции показали уничтожение российских боеприпасов под Киевом (фото, видео) Фото: в полиции показали уничтожение российских боеприпасов под Киевом (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские взрывотехники производят уничтожение боеприпасов российской армии, обнаруженных в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

Сообщается, что артиллерийские снаряды 203 калибра были обнаружены в Вышгородском районе, который находился под российской оккупацией. Каждый из снарядов весит более 100 кг.

На данный момент боеприпасы уничтожены украинскими взрывотехниками на полигоне в Бориспольском районе.

Напомним, Киевская ОВА сообщала, что 27 января жители Киева и области могут слышать звуки взрывов из-за ликвидации взрывоопасных предметов.

Как сообщалось ранее, вчера в Изюмском районе двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

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Киевская область Взрыв боеприпасов Война России против Украины
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