В полиции показали видео стрельбы в Хмельницкой области и раскрыли детали

Полиция опубликовала детали расстрела патрульных в Хмельницкой области и видео с боди-камер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию в Telegram.
В Хмельницкой области мужчина расстрелял полицейских из автоматического оружия - один патрульный погиб, другой ранен. Нападавший сбежал.
Все началось с рутинной проверки. Патрульные преследовали водителя, которого суд лишил права управлять автомобилем.
Мужчина остановился в селе Терловка и побежал во двор своего дома. Полицейские подошли к воротам и вызвали следственно-оперативную группу. Через несколько секунд раздалась автоматическая очередь.
В результате стрельбы погиб капитан полиции Сергей Черный - инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №3 Хмельницкого районного управления полиции.
Его напарник, старший лейтенант полиции Владислав Сандецкий, открыл ответный огонь из табельного оружия. Он также получил огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице.
При осмотре двора полицейские обнаружили и изъяли пустой магазин к автоматическому оружию и гильзы калибра 5.45.
Обновлено в 20:00
Нападавшего ликвидировали, он оказывал сопротивление. Убегая, он бросил гранату в лесников.
Как сообщают в полиции, ему было уже безразлично, кого лишать жизни. Когда нападавший увидел бронеавтомобиль полиции, он снова стрелял. В ответ полицейские действовали профессионально - стрелок ликвидирован
