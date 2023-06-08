В полиции опубликовали видео последствий ракетного удара по Умани

По данным правоохранителей, в результате удара было разрушено помещение автомойки и промышленного объекта. Предварительно пострадали восемь человек.

Напомним, сегодня вечером Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. В результате зафиксировано попадание в Уманском районе.

Вечерняя воздушная тревога

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня вечером по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Мониторинговые каналы писали, что российские оккупанты запустили ракеты "Калибр".

При этом позже жители Черкасской области сообщали о взрыве в регионе.

Стоит отметить, что последний раз оккупанты били по Умани 28 апреля. Тогда они разрушили ракетой 14 квартир многоэтажного дома. Погибли 23 мирных жителя, в том числе дети.

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