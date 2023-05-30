В полиции назвали число пострадавших и жертв из-за ночной атаки на Киев и область

Так, по его словам, в Киеве ранены девять человек.

"33-летняя женщина погибла", - констатировал глава полиции.

Что касается Киевской области, ранения получили 4 человека. Также повреждены 16 объектов - гражданские авто, сооружения и жилые дома.

Атака на Киев и область 30 мая

Ночью на вторник, 30 мая, российские оккупанты снова выпустили "рой" дронов-камикадзе на Киев. Часть из них, около 20 вражеских БПЛА, удалось сбить на подлете к столице. Из-за атаки на Киев изначально сообщали об одном погибшем и 4 раненых.

При этом, за данными КГВА, все пострадавшие, кроме одного человека, зафиксированы в Голосеевском районе города, где обломки попали в многоэтажный дом.

За ночь в общей сложности ПВО сбила 29 российских дронов из 31 Shahed-136/131, принимавших участие в этой атаке