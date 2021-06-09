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Поліція завершила перевірку мосту Метро в Києві

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Київ, Середа 09 червня 2021 15:30
Поліція завершила перевірку мосту Метро в Києві Фото: поліція завершила перевірку мосту Метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві правоохоронці завершили перевірку мосту Метро. Там сьогодні вдень виявили підозрілий предмет.

Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці перевірили підозрілий предмет, який знайшли на мосту Метро. Виявилося, що він не становить загрози.

Жодних інших вибухонебезпечних предметів на мосту Метро не виявили.

Нагадаємо, сьогодні поліція отримала повідомлення про підозрілий предмет на мосту Метро. На місце прибули правоохоронці та вибухотехніки, щоб перевірити той предмет.

Додамо, вчора правоохоронці перевіряли повідомлення про мінування літака в аеропорту "Бориспіль". Невідомий заявив, що в літаку, який летить із Тбілісі в Київ, закладена бомба.

До цього у Харкові поліція перевіряла інформацію про масове мінування лікарень. Правоохоронці перевіряли 14 медзакладів на наявність вибухівки.

А наприкінці травня у Києві мінували Окружний адміністративний суд.

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