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В Ирпене полиция задержала банду киллеров

Фото: полиция задержала участников "специализировавшихся" на киллерстве преступной группы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В городе Ирпень 5 января правоохранители задержали участников преступной группы, которые "специализировались" на заказных убийствах.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"В начале декабря прошлого года сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции получили оперативную информацию о подготовке к совершению заказного убийства", - говорится в сообщении.

Правоохранителями были установлены участники группировки: ими оказались двое выходцев из другой страны. Они специально арендовали автомобили, которые в дальнейшем планировали сжечь, чтобы "замести" следы преступления.

Сообщается, что полиция некоторое время вела наблюдение за "объектом" и местом его жительства. Также определились с датой "выхода на дело". Вечером 5 января 2023 планировали убить потерпевшего из заранее приобретенного огнестрельного оружия, когда тот вернется домой.

Следовательно, правоохранители провели полицейскую спецоперацию для задержания участников преступной этнической группировки и спасения жизни мужчине.

Отмечено, что 5 января в городе Ирпень были задержаны два фигуранта. У них изъяли пистолет с глушителем, гранаты и фотографию своей жертвы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Национальная полиция разоблачила в Черниговской области группу компаний, сбывавших моторные масла из Российской Федерации.

Также ранее мы писали, что в одном из населенных пунктов Бориспольского района Киевской области полицейские разоблачили деятельность подпольной табачной фабрики.

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