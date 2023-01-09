В Ирпене полиция задержала банду киллеров

"В начале декабря прошлого года сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции получили оперативную информацию о подготовке к совершению заказного убийства", - говорится в сообщении.

Правоохранителями были установлены участники группировки: ими оказались двое выходцев из другой страны. Они специально арендовали автомобили, которые в дальнейшем планировали сжечь, чтобы "замести" следы преступления.

Сообщается, что полиция некоторое время вела наблюдение за "объектом" и местом его жительства. Также определились с датой "выхода на дело". Вечером 5 января 2023 планировали убить потерпевшего из заранее приобретенного огнестрельного оружия, когда тот вернется домой.

Следовательно, правоохранители провели полицейскую спецоперацию для задержания участников преступной этнической группировки и спасения жизни мужчине.

Отмечено, что 5 января в городе Ирпень были задержаны два фигуранта. У них изъяли пистолет с глушителем, гранаты и фотографию своей жертвы.