Полиция задержала "смотрящего" за югом Украины: проведено почти 50 обысков

Как отметили в Нацполиции, Науменко (прозвище "Наум") считается ключевой фигурой в построении преступной вертикали на территории Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

Его влияние распространялось как на криминальную среду регионов, так и на места лишения свободы, где через подконтрольных лиц он назначал "смотрящих", контролировал "черную кассу", координировал оборот наркотиков и организовывал давление на заключенных и их родных.

Фигурант имел официальное признание среди российских "воров в законе" - в частности, таких как "Шакро Молодой", "Коба Руставский", "Гелани Седой" и другие.

Под их кураторством "Наум" отчитывался о своей деятельности и передавал часть криминальных доходов в денежный фонд, который использовался для содержания преступной структуры и усиления ее влияния. Именно через эти связи он получил статус "положенца", то есть исключительное право влиять на криминальные процессы в исправительных учреждениях юга Украины.

Его противоправную деятельность задокументировали и разоблачили следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований.

Фото: полиция обезвредила деятельность "смотрящего" за югом Украины (npu.gov.ua)

В рамках досудебного расследования полицейские провели 49 санкционированных обысков в четырех регионах Украины. По результатам спецоперации "смотрящий" задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках расследования задокументированы многочисленные эпизоды преступного влияния. Один из них касается попытки рейдерского захвата агропредприятия. Бизнесмену, который отказался действовать по указаниям Наума выдвинули требование - 550 тысяч долларов или добровольная передача имущественного комплекса в Одесской области и 60 грузовиков. В случае отказа - предпринимателю гарантировали "проблемы".

Отдельно полицейские зафиксировали масштабные злоупотребления в СИЗО и колониях. В частности, задокументирован случай систематического вымогательства денег у задержанного, который не признал воровских "правил".

Его запугивали, угрожали физическим насилием и изоляцией. Из-за давления и шантажа потерпевший вынужден был переводить средства - всего более 86 тысяч гривен. Деньги присылала его мать на счета, оформленные на подставных лиц, или же пополняла телефоны "смотрящих".

На основании собранной доказательной базы фигуранту сообщено о подозрении за установление и распространение преступного влияния (ст. 255-1 Уголовного Кодекса Украины) и вымогательство в особо крупных размерах (ст. 189 Уголовного Кодекса Украины).

Дополнительно сообщено о подозрении еще двум лицам - бывшему и действующему так называемым "смотрящим" за Николаевским следственным изолятором. "Наума" взят под стражу.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

