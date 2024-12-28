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Полиция задержала жителя Киева, который запускал фейерверк (фото)

Киев, Суббота 28 декабря 2024 13:41
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Полиция задержала жителя Киева, который запускал фейерверк (фото) Фото: полиция задержала жителя Киева, который запускал фейерверк (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция задержала жителя Киева, который запускал фейерверк. Несмотря на запрет, таким образом он хотел поздравить подругу с днем рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Правоохранители задержали 19-летнего киевлянина, который вчера на Лесном массиве запустил фейерверк", - говорится в сообщении.

Молодой человек объяснил правоохранителям, что таким образом хотел поздравить подругу с днем рождения. С места происшествия следователи изъяли две использованные пусковые установки.

Полиция задержала жителя Киева, который запускал фейерверк (t.me/gunpKyiv)

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

Запрет пусков фейерверков во время действия военного положения в Украине

До начала полномасштабной войны фейерверки были неотъемлемой частью рождественских и новогодних праздников. Но использовать фейерверки в Украине сейчас запрещено во время действия военного положения на законодательном уровне.

Но несмотря на запрет все же возникают случаи, когда украинцы нарушают его. Например, на днях в Киеве полицейские задержали мужчину, который запускал фейерверки из окна дома. Теперь ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, что военное положение и мобилизация в Украине продлены до 7 февраля 2025 года.

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