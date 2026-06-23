Полиция задержала ключевого фигуранта дела о покушении на должностного лица ГУР

Правоохранители задержали еще одного ключевого фигуранта по делу о подготовке заказного убийства представителя Главного управления разведки Минобороны Украины. Как стало известно ранее, речь шла об Андрее Юсове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Роль "гаранта" и финансирование через крипту
По данным следствия, в ходе расследования дела о покушении на должностного лица ГУР работники уголовного розыска и следователи Нацполиции вышли на еще одного ключевого фигуранта. 34-летний бывший военнослужащий выступал посредником между представителями российских спецслужб и организатором преступления.
Он обеспечивал коммуникацию между соучастниками, передавал указания заказчиков, координировал подготовительные действия, а также уверял, что лично гарантирует выплату денежного вознаграждения за убийство.
Правоохранители установили, что за реализацию преступного плана российская сторона обещала вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. Часть средств была авансирована через криптовалютные сервисы для финансирования подготовки преступления, в частности, проведения разведывательных мероприятий, поиска исполнителей и приобретения средств поражения.
Завербованный россиянами "гарант" находился в постоянном контакте с организатором подготовки покушения и систематически склонял его к продолжению преступной деятельности. Он побуждал соучастников к поиску исполнителей, подготовке необходимых средств и реализации полученных от заказчиков указаний.
Обыски и мера пресечения
18 июня 2026 оперативники Департамента уголовного розыска и следователи ГСУ Нацполиции при поддержке спецподразделения патрульной полиции "ТОР" провели санкционированный обыск по месту жительства фигуранта на территории Киевской области.
В ходе следственных действий изъят мобильный телефон и другие вещественные доказательства, важные для уголовного производства.
Мужчина задержан в порядке ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в готовке к умышленному убийству, совершенному по заказу и по корыстным мотивам, а также в подстрекательстве к совершению этого преступления.
По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, причастных к организации и подготовке преступления.
Напомним, в феврале 2026 года стало известно, что Национальная полиция, СБУ и правоохранительные органы Молдовыпредотвратили серию заказных убийств украинских военных, политических и публичных деятелей, готовивших спецслужбы РФ.
Тогда одной из целей российских агентов был представитель по стратегическим коммуникациям ГУР и заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов, сообщал генеральный прокурор Руслан Кравченко. Сам Андрей Юсов позже поблагодарил спецслужбы за работу и отметил, что воспринимает очередную попытку покушения как "оценку эффективности своей деятельности".