Полиция задержала ключевого фигуранта дела о покушении на должностного лица ГУР

Роль "гаранта" и финансирование через крипту

По данным следствия, в ходе расследования дела о покушении на должностного лица ГУР работники уголовного розыска и следователи Нацполиции вышли на еще одного ключевого фигуранта. 34-летний бывший военнослужащий выступал посредником между представителями российских спецслужб и организатором преступления.

Он обеспечивал коммуникацию между соучастниками, передавал указания заказчиков, координировал подготовительные действия, а также уверял, что лично гарантирует выплату денежного вознаграждения за убийство.

Правоохранители установили, что за реализацию преступного плана российская сторона обещала вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. Часть средств была авансирована через криптовалютные сервисы для финансирования подготовки преступления, в частности, проведения разведывательных мероприятий, поиска исполнителей и приобретения средств поражения.

Завербованный россиянами "гарант" находился в постоянном контакте с организатором подготовки покушения и систематически склонял его к продолжению преступной деятельности. Он побуждал соучастников к поиску исполнителей, подготовке необходимых средств и реализации полученных от заказчиков указаний.

Обыски и мера пресечения

18 июня 2026 оперативники Департамента уголовного розыска и следователи ГСУ Нацполиции при поддержке спецподразделения патрульной полиции "ТОР" провели санкционированный обыск по месту жительства фигуранта на территории Киевской области.

В ходе следственных действий изъят мобильный телефон и другие вещественные доказательства, важные для уголовного производства.

Мужчина задержан в порядке ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в готовке к умышленному убийству, совершенному по заказу и по корыстным мотивам, а также в подстрекательстве к совершению этого преступления.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, причастных к организации и подготовке преступления.