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Полиция задержала ключевого фигуранта дела о покушении на должностного лица ГУР

23:48 23.06.2026 Вт
3 мин
Согласно подозрению, фигурант готовил покушение за обещанные спецслужбами РФ 100 тысяч долларов
aimg Екатерина Коваль
Полиция задержала ключевого фигуранта дела о покушении на должностного лица ГУР Фото: задержанный подозреваемый по делу о покушении на Андрея Юсова (npu.gov.ua)
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Правоохранители задержали еще одного ключевого фигуранта по делу о подготовке заказного убийства представителя Главного управления разведки Минобороны Украины. Как стало известно ранее, речь шла об Андрее Юсове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Роль "гаранта" и финансирование через крипту

По данным следствия, в ходе расследования дела о покушении на должностного лица ГУР работники уголовного розыска и следователи Нацполиции вышли на еще одного ключевого фигуранта. 34-летний бывший военнослужащий выступал посредником между представителями российских спецслужб и организатором преступления.

Он обеспечивал коммуникацию между соучастниками, передавал указания заказчиков, координировал подготовительные действия, а также уверял, что лично гарантирует выплату денежного вознаграждения за убийство.

Правоохранители установили, что за реализацию преступного плана российская сторона обещала вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. Часть средств была авансирована через криптовалютные сервисы для финансирования подготовки преступления, в частности, проведения разведывательных мероприятий, поиска исполнителей и приобретения средств поражения.

Завербованный россиянами "гарант" находился в постоянном контакте с организатором подготовки покушения и систематически склонял его к продолжению преступной деятельности. Он побуждал соучастников к поиску исполнителей, подготовке необходимых средств и реализации полученных от заказчиков указаний.

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Обыски и мера пресечения

18 июня 2026 оперативники Департамента уголовного розыска и следователи ГСУ Нацполиции при поддержке спецподразделения патрульной полиции "ТОР" провели санкционированный обыск по месту жительства фигуранта на территории Киевской области.

В ходе следственных действий изъят мобильный телефон и другие вещественные доказательства, важные для уголовного производства.

Мужчина задержан в порядке ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в готовке к умышленному убийству, совершенному по заказу и по корыстным мотивам, а также в подстрекательстве к совершению этого преступления.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, причастных к организации и подготовке преступления.

Напомним, в феврале 2026 года стало известно, что Национальная полиция, СБУ и правоохранительные органы Молдовыпредотвратили серию заказных убийств украинских военных, политических и публичных деятелей, готовивших спецслужбы РФ.

Тогда одной из целей российских агентов был представитель по стратегическим коммуникациям ГУР и заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов, сообщал генеральный прокурор Руслан Кравченко. Сам Андрей Юсов позже поблагодарил спецслужбы за работу и отметил, что воспринимает очередную попытку покушения как "оценку эффективности своей деятельности".

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