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Полиция задержала мужчину, запустившего фейерверк во время тревоги в центре Харькова

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Харьков, Пятница 21 апреля 2023 14:26
Полиция задержала мужчину, запустившего фейерверк во время тревоги в центре Харькова Фото: мужчина запустил фейерверк во время тревоги в центре Харькова (hk.npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Поздним вечером, 20 апреля, житель Харькова запустил фейерверк во время воздушной тревоги в центре города. Таким образом он решил поздравить подругу с днем рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Так, 20 апреля около 22:10 в Харьковское районное управление полиции № 3 поступило сообщение о том, что по улице 23 августа неизвестный запустил фейерверк на стоянке возле супермаркета.

"В течение нескольких часов сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 46-летний житель города", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, таким образом он решил поздравить подругу с праздником.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 21 апреля на территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. В частности, в Харькове сообщали о взрывах.

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