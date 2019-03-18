Поліція затримала підозрюваного у підпалі магазину Roshen на Хрещатику

Чоловік кинув ємність із невідомою речовиною у вітрину магазину

У столиці затримали чоловіка, який кинув ємність із запальною сумішшю у вітрину магазину Roshen. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Києва.

Як зазначається, по спецлінії "102" до Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік кинув ємність із невідомою речовиною у вітрину магазину на вулиці Хрещатик. На місці працює слідчо-оперативна група.

У ході відпрацювання території працівники карного розшуку викрили та затримали 53-річного мешканця столиці. Його доставили в управління поліції для надання пояснень.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

У ДСНС Києва повідомили, що пожежу було ліквідовано підручними засобами працівниками магазину до прибуття пожежного підрозділу. Внаслідок займання закопчена зовнішня вітрина магазину на площі 2 кв. м. В результаті події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 березня невідомі підпалили будівлю магазину Roshen біля станції метро "Героїв Дніпра". Тоді вогонь не завдав сильного збитку, а пошкодив лише утеплювач на фасаді.

РБК-Україна писало, що у Києві на вулиці Білицькій (Подільський район) майже повністю вигорів через твердопаливний котел триповерховий приватний будинок.