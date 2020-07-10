Поліція затримала можливих підривників автомобіля "Укрпошти"

Поліцейські затримали трьох чоловіків, які можуть бути причетні до підриву та пограбування автомобіля "Укрпошти". Пошук інших причетних до злочину триває.

Про це повідомив у Facebook заступник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, затримання відбулося близько півгодини тому, і в поліції є всі підстави вважати, що затримані причетні до злочину.

"Співробітниками карного розшуку Національної поліції були затримані троє громадян, які обґрунтовано підозрюються у зухвалому пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині", - повідомив Геращенко.

Він додав, що на даний момент поліція продовжує встановлювати особи інших причетних до злочину у якості навідників і посібників.

Геращенко також розповів, що стан водія підірваного автомобіля залишається складним, він досі в реанімації.

Нагадаємо, у Полтавській області невідомі підірвали і пограбували автомобіль "Укрпошти", злочинці вкрали майже 3 млн гривень, постраждали дві особи.

Пізніше поліція опублікувала орієнтування і фото нападників.