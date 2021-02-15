ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поліція затримала підлітків, які пошкодили пам’ятник добровольцям в Луганській області

Новость на русском → Лисичанськ, Понеділок 15 лютого 2021 00:17
Поліція затримала підлітків, які пошкодили пам’ятник добровольцям в Луганській області Фото: затримані особи (lg.npu.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

У місті Лисичанськ в Луганській області пошкодили пам’ятник Героям добровольцям. Поліція затримала двох підозрюваних віком 14 і 19 років.

Про це повідомляє поліція Луганської області.

До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі пошкодили пам’ятник Героям добровольцям, який розташований на перехресті вул. Червона та Жовтнева.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 297 КК України.

У неділю ввечері поліція повідомила, що разом з СБУ встановила осіб правопорушників та їхні місцезнаходження. Ними виявилися 14-річний та 19-річний мешканці Лисичанська.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, в липні 2020 року у місті Лисичанськ невідомі осквернили меморіал військовим Збройних сил України, які визволяли місто від російських найманців. За скоєне зловмисникам загрожує до 5 років в'язниці.

Також РБК-Україна писало, що у квітні у Вінниці невідомі осквернили Меморіальний комплекс Слави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Луганськ вандализм
NEWS
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ