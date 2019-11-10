У Одеській області іноземець напав з ножем на прикордонника

Фото: затримання зловмисника (facebook.com/pg/SouthernBorderUkraine)

Зловмисник виявився підозрюваним у вбивстві

У Одеській області на кордоні з Молдовою озброєний ножем іноземець напав на прикордонника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Південного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

Як повідомляється, прикордонники помітили рух невідомої особи від кордону з Молдовою в бік української території. Правопорушника виявили поблизу села Домниця за 800 метрів від кордону. На вимогу пред'явити документи чоловік відреагував агресивно та накинувся з ножем на одного з прикордонників.

"З метою припинення протиправних дій, прикордонник застосував заходи фізичного впливу і спеціальні засоби, обеззброїв нападника та затримав його", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що в ході допиту порушника правоохоронці встановили, що він незаконно перетнув українсько-молдовський кордон, щоб уникнути кримінальної відповідальності за вбивство на території невизнаної Придністровської Республіки.

"Порушника, попередньо громадянина Молдови, доставлено до пункту тимчасового тримання в Подільську. Після встановлення особи затриманого буде притягнуто до адміністративної відповідальності", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Таджикистані стався напад на прикордонний пункт за 60 кілометрів від Душанбе. В результаті атаки бойовиків загинули двоє правоохоронців та 15 нападників. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".